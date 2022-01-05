Испания

Сегодня команде предстоит встретиться с Леганесом.

Пандемия коронавируса продолжает серьезно влиять на европейский футбол.

Так, два случая заражения были выявлены в стане Реал Сосьедада, сообщает Marca.

Кроме того, Иманол не сможет рассчитывать на Берренечеа, который был прооперирован и пропустит несколько месяцев.

Отметим, что сегодня в 17:00 Реал Сосьедад встретится в гостях с Леганесом в рамках Кубка Испании.

Ранее коронавирус выявили у наставника Наполи Лучано Спаллетти.