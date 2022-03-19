Испания

Іспанський спеціаліст розповів про підготовку до Ель Класіко.

Головний тренер Барселони Хаві поділився своїми думками щодо зустрічі з мадридським Реалом у матчі 29-го туру Ла Ліги.

"Мадрид схожий на хамелеона, ніколи не знаєш, чи будуть вони чекати або пресингувати. Проти ПСЖ вони дуже потужно провели останні 30 хвилин, але я очікую, що матч буде більше схожим на зустріч у Суперкубку. Побачимо.

Бензема – одна з найкращих "дев'яток" у світі, це велика втрата, але вона ніяк не впливає на нашу стратегію. Думаю, вона може щось змінити у суперника.

Араухо проти Вінісіуса? Багато варіантів, я не завжди справедливий щодо багатьох гравців. Багато хто може зіграти, але усі мають готуватися до того, що вони можуть зіграти. Останні пів години можуть багато що змінити", – приводить слова Хаві видання Mundo Deportivo.

Раніше повідомлялося, що Реал не зможе розраховувати на Бензема в грі з Барселоною.

Матч Реал Мадрид – Барселона відбудеться на Сантьяго Бернабеу у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.