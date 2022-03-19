Іспанський спеціаліст розповів про підготовку до Ель Класіко.
Хаві, Getty Images
19 марта 2022, 19:03
Головний тренер Барселони Хаві поділився своїми думками щодо зустрічі з мадридським Реалом у матчі 29-го туру Ла Ліги.
"Мадрид схожий на хамелеона, ніколи не знаєш, чи будуть вони чекати або пресингувати. Проти ПСЖ вони дуже потужно провели останні 30 хвилин, але я очікую, що матч буде більше схожим на зустріч у Суперкубку. Побачимо.
Бензема – одна з найкращих "дев'яток" у світі, це велика втрата, але вона ніяк не впливає на нашу стратегію. Думаю, вона може щось змінити у суперника.
Араухо проти Вінісіуса? Багато варіантів, я не завжди справедливий щодо багатьох гравців. Багато хто може зіграти, але усі мають готуватися до того, що вони можуть зіграти. Останні пів години можуть багато що змінити", – приводить слова Хаві видання Mundo Deportivo.
Раніше повідомлялося, що Реал не зможе розраховувати на Бензема в грі з Барселоною.
Матч Реал Мадрид – Барселона відбудеться на Сантьяго Бернабеу у неділю, 20 березня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.