У каталонського клубу амбітні плани наступного сезону.
ЖОАН ЛАПОРТА, GETTY IMAGES
30 липня 2022, 19:25
Президент Барселони Жоан Лапорта розповіл про плани своєї команди на майбутній сезон.
"Ми боротимемося за Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Ми одні з учасників і постараємося виграти обидва турніри. Сподіваюся, у нас є шанс, але подивимося.
Впевнений, що ми покажемо наш фірмовий стиль гри, який подобається вболівальникам. Вони дуже пишатимуться нами цього сезону, – приводить слова Лапорти CBS Sports.
Раніше повідомлялося, що Барселона виявляє інтерес до Бернарду Сілви.