Іспанія

У каталонського клубу амбітні плани наступного сезону.

Президент Барселони Жоан Лапорта розповіл про плани своєї команди на майбутній сезон.

"Ми боротимемося за Ла Лігу та Лігу чемпіонів. Ми одні з учасників і постараємося виграти обидва турніри. Сподіваюся, у нас є шанс, але подивимося.

Впевнений, що ми покажемо наш фірмовий стиль гри, який подобається вболівальникам. Вони дуже пишатимуться нами цього сезону, – приводить слова Лапорти CBS Sports.

Раніше повідомлялося, що Барселона виявляє інтерес до Бернарду Сілви.