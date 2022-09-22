Іспанія

34-річний футболіст — про перехід у каталонську команду.

Роберт Левандовскі висловився про перехід до Барселони.

"Коли я побачив, наскільки рішуче вони були налаштовані підписати мене, я зрозумів, що цей трансфер набагато більш реалістичний, ніж будь-яка з попередніх чуток про Реал.

Цей ковток свіжого повітря допоможе мені не відчувати втому довгі роки. Я не відчував її в Німеччині, але я розумів, що вона може наступити у будь-який сезон.

Життя в Іспанії та гра в Ла Лізі завжди були моєю мрією, не лише у спортивному плані, а й в особистому", – сказав Левандовський в інтерв'ю Kwartalnik Sportowy.

Нагадаємо, що поляк перейшов у каталонський клуб із Баварії цього літа за 45+5 млн євро.