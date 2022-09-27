Перед каталонським клубом стоять амбітні завдання.
Гравці Барселони, Getty Images
27 вересня 2022, 14:28
Цього сезону Барселона віддасть пріоритет перемозі у Ла Лізі, а не у Лізі чемпіонів, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, тренерський штаб каталонського клубу вважає, що цього сезону команді не вдасться розраховувати на перемогу у всіх турнірах. Тому головна мета Барселони на цей сезон – перемога у Ла Лізі.
Крім того, якщо команді вдасться виграти ще й Кубок Іспанії, то сезон вважатимуть ідеальним.
Також для Барселони важливо не вилетіти з Ліги чемпіонів на груповому етапі, як минулого року.
На даний момент каталонський клуб відстає на два очки від першого місця у чемпіонаті Іспанії.