Іспанія

Перед каталонським клубом стоять амбітні завдання.

Цього сезону Барселона віддасть пріоритет перемозі у Ла Лізі, а не у Лізі чемпіонів, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, тренерський штаб каталонського клубу вважає, що цього сезону команді не вдасться розраховувати на перемогу у всіх турнірах. Тому головна мета Барселони на цей сезон – перемога у Ла Лізі.

Крім того, якщо команді вдасться виграти ще й Кубок Іспанії, то сезон вважатимуть ідеальним.

Також для Барселони важливо не вилетіти з Ліги чемпіонів на груповому етапі, як минулого року.

На даний момент каталонський клуб відстає на два очки від першого місця у чемпіонаті Іспанії.