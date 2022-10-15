Каталонський клуб може посилитися новими гравцями у зимове міжсезоння.
Жоан Лапорта, getty images
15 жовтня 2022, 14:30
Президент каталонської Барселони Жоан Лапорт розповів про плани своєї команди в зимове трансферне вікно.
"Ми працюємо над варіантами на трансферному ринку у січні. Ми внутрішньо обговорюємо з радою директорів, Хаві та його командою.
Ми, як завжди, маємо намір покращувати свій склад", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Барселона підписала Рафінью, Жюля Кунде, Роберта Левандовські, Франка Кессьє, Андреаса Крістенсена, Ектора Бельєріна та Маркоса Алонсо.