Іспанія

Каталонський клуб може посилитися новими гравцями у зимове міжсезоння.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорт розповів про плани своєї команди в зимове трансферне вікно.

"Ми працюємо над варіантами на трансферному ринку у січні. Ми внутрішньо обговорюємо з радою директорів, Хаві та його командою.

Ми, як завжди, маємо намір покращувати свій склад", — цитує слова Лапорти журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, у літнє трансферне вікно Барселона підписала Рафінью, Жюля Кунде, Роберта Левандовські, Франка Кессьє, Андреаса Крістенсена, Ектора Бельєріна та Маркоса Алонсо.