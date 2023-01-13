Іспанія

Дізнайся, хто транслюватиме поєдинок.

Суперкубок Іспанії з футболу-2022/2023 – 39-й розіграш щорічного Суперкубку Іспанії та 4-й за форматом фіналу чотирьох. Турнір проходить в Саудівській Аравії з 111 по 15 січня у місті Ер-Ріяд.

У фінальному матчі Суперкубку Іспанії між собою зіграють Барселона та Реал. Він буде зіграний у неділю, 15 січня. Початок – о 21:00 за київським часом.

Гра відбудеться на стадіоні Короля Фахда у Ер-Ріяді.

Де дивитись матч Реал — Барселона

Матч у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports. Також турнір ексклюзивно транслюватиметься на OTT-платформі setantasports.com.

Зазначимо, що рекордсменом із виграних Суперкубків Іспанії є Барселона (13 трофеїв), на один менше у Реала (12).

Матч Реал — Барселона пройде 15 січня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція зустрічі.