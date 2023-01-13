Іспанія

Стеж за подіями цього протистояння в онлайн-трансляції на Football.ua.

У неділю, 15 січня, відбудеться фінал Суперкубку Іспанії, під час якого між собою зіграють Реал та Барселона.

Це два принципові суперники, а на кону — завоювання трофею. Можна не сумніватися, що команди викладатимуться по-максимуму.

Матч пройде на стадіоні Короля Фахда в Ер-Ріяді. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Реал — Барселона

Онлайн-трансляція буде доступна 15 січня, 21:00 по Києву

Трансляція поєдинку буде у цієї новини 15 січня і можна її дивитися онлайн з 21:00 за київським часом. Зазначимо, що в Україні матч транслюватиме у прямому ефірі телеканал Setanta Sports.

Зазначимо, що рекордсменом із виграних Суперкубків Іспанії є Барселона (13 трофеїв), на один менше у Реала (12)