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Реал - Барселона, Getty Images
13 січня 2023, 13:05
У неділю, 15 січня, відбудеться фінал Суперкубку Іспанії, під час якого між собою зіграють Реал та Барселона.
Це два принципові суперники, а на кону — завоювання трофею. Можна не сумніватися, що команди викладатимуться по-максимуму.
Матч пройде на стадіоні Короля Фахда в Ер-Ріяді. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.
Дивитися онлайн-трансляцію матчу Реал — Барселона
Онлайн-трансляція буде доступна 15 січня, 21:00 по Києву
Трансляція поєдинку буде у цієї новини 15 січня і можна її дивитися онлайн з 21:00 за київським часом. Зазначимо, що в Україні матч транслюватиме у прямому ефірі телеканал Setanta Sports.
Зазначимо, що рекордсменом із виграних Суперкубків Іспанії є Барселона (13 трофеїв), на один менше у Реала (12)