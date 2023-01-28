Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Жирона прийме Барселону на Естадіо Мунісіпаль де Монтіліві.

Жирона – Барселона

СУБОТА, 28 СІЧНЯ, 17:15. ЕСТАДІО МУНІСІПАЛЬ ДЕ МОНТІЛІВІ, ЖИРОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АЛЕХАНДРО РУЇС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



Цього сезону іспанські вболівальники мають можливість насолодитися одразу двома каталонськими дербамі. Перший поєдинок проти Еспаньйола подарував напругу до самого фінішу матчу, видалення, емоційні голи та нічийний результат.

З Жироною може бути щось дуже подібне. Команда, якою володіє відомий конгломерат City Football Group, знаходиться між серединою таблиці та групою вильоту, проте вміє неприємно здивувати опонентів. Молодші каталонці вже встигли відібрати очки в Реала, а вдома диктують свої умови навіть більш статусним суперникам без комплексів.

Севілья та Атлетік Більбао програли, а Сосьєдад пропустив тричі і лише дивом зумів здобути дуже яскраву перемогу 5:3.

Поєдинок відбудеться саме на домашньому стадіоні Жирони.

Відкидаючи товарняки, де скромний колектив встиг навіть обіграти Барсу у Суперкубку Каталонії у 2019-му, в чотирьох офіційних зустрічах на левелі Прімери в нього жодної перемоги і лише одна нічия.

У Кубку Іспанії Барселона взагалі зробила з суперника паелью, вигравши 9:0 у 1949-му.

Словом, гості повинні абсолютно впевнено долати цей непоступливий шлагбаум та втримати позиції на першому місці за підсумками наступного туру у чемпіонаті.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген – Роберто, Кунде, Крістенсен, Альба – Гаві, Де Йонг, Педрі – Рафінья, Фаті, Дембеле

Жирона: Гассаніга – Мартінес, Хуанпе, Еспіноса, Гуттьєрес – Ромеу – Вілья, Гарсія, Еррера, Рікельме – Кастелльянос

Не зіграють / під питанням: Буено, Кебе, Лопес, Рейньєр – Левандовські, Торрес