Іспанія

Функціонер вірить у свою команду.

Президент Барселони Жоан Лапорта мріє про перемогу Барселони у поточному розіграші чемпіонату Іспанії.

"Я мрію виграти Ла Лігу цього року. Ми на вірному шляху. Потрібно якісно працювати.

У нас є команда – рада директорів та усі співробітники клубу. Вони допомагають Барселоні прогресувати", – наводить слова Лапорти Mundo Deportivo.

Зазначимо, що після 20 турів каталонський клуб лідирує у таблиці Ла Ліги, на 8 очок випереджаючи мадридський Реал.