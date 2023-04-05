Іспанія

Слідкуйте за онлайн-трансляцією матчу в рамках Кубку Іспанії.

У середу, 5 квітня, Барселона на своєму полі прийме Реал у рамках другого матчу півфіналу Кубку Іспанії.

Попередні матчі команд

У своєму останньому матчі Барселона грала у Ла Лізі проти Ельче. Дуже легко дався цей поєдинок команді Хаві, адже рахунок — 4:0. І цей матч можна назвати скандальним через участь у ньому Гаві. Молодий півзахисник не мав права грати — детальніше читайте за посиланням.

Реал також здобув дуже впевнену та комфортну перемогу. Колектив Анчелотті не залишив шансів Вальядоліду — 6:0, та скоротив відстань від Барселони у таблиці Ла Ліги до 12 залікових балів. А Карім Бензема зміг оформити хет-трик.

Як закінчився перший матч?

У першій грі перемогу вдалося здобути Барселони, і зробити це на Сантьяго Бернабеу було каталонцям ще більш приємніше. Рахунок хиткий — 0:1, а долю першої зустрічі вирішив ще й автогол від Мілітао.

Де та коли відбудеться матч?

Матч Барселона — Реал пройде 5 квітня на Камп Ноу та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Дивитись онлайн-трансляцію матчу Барселона — Реал:

На цій сторінці ви зможете стежити за текстовою онлайн-трансляцією матчу Реал — Барселона. Старт о 22:00 за київським часом.