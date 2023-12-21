Іспанія

Продовжують відкриватися подробиці потенційного створення нового турніру.

Мадридський Реал і Барселона отримають так званий бонус лояльності за "вірність" ідеї створення Суперліги, передає портал SPORT.es.

Потенційна сума є значною і допоможе "блаугранас" погасити борги. Йдеться про нагороду до мільярда євро.

Також повідомляється, що якщо турнір все ж буде остаточно сформовано, то клуби, які оголосили про вихід з нього раніше, матимуть сплатити близько 300 мільйонів євро компенсації.

Нагадаємо, Європейський Верховний суд 21 грудня оголосив, що УЄФА та ФІФА не мали права накладати санкції на клуби через участь в альтернативних змаганнях.

Цю новину вже прокоментували президент Реала Флорентіно Перес і гендиректор Суперліги Бернд Райхарт. Нещодавно свою позицію висловили в УЄФА.