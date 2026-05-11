Напруження в роздягальні мадридців після внутрішньої сутички між півзахисниками продовжує зростати.

У мадридському Реалі не вщухають наслідки конфлікту між півзахисниками Федеріко Вальверде та Орельєном Чуамені.

Як повідомляє клубний інсайдер, журналіст і ведучий RadioMarca Рамон Альварес де Мон, частина впливових футболістів команди виступає за продаж уругвайського хавбека в літнє трансферне вікно.

За інформацією джерела, нещодавня сутичка між Вальверде та Чуамені серйозно вплинула на атмосферу всередині колективу. Інцидент, який спочатку вважався внутрішньою справою команди, переріс у значно ширшу проблему та позначився на взаєминах у роздягальні.

Повідомляється, що саме після цього конфлікту Вальверде пропустив нещодавнє Ель Класіко проти Барселони. Раніше стало відомо, що уругваєць отримав струс мозку та розсічення під час сутички з французьким партнером по команді.

Нагадаємо, керівництво Реала провело внутрішнє розслідування та оштрафувало обох футболістів на 500 тисяч євро. Пізніше Чуамені публічно перепросив уболівальників, визнавши, що інцидент негативно вплинув на команду у вирішальний відрізок сезону.

Попри нинішню ситуацію, Вальверде залишається одним із капітанів Реала та важливою фігурою для клубу. Водночас, за даними джерела, скандал помітно похитнув його позиції всередині колективу, а напруга в роздягальні мадридців продовжує залишатися високою.