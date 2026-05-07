Іспанія

Півзахисник пропустить щонайменше два тижні.

Реал Мадрид опублікував офіційну заяву щодо інциденту між гравцями команди — Орельєном Чуамені та Федеріко Вальверде.

У клубі підтвердили, що вжили дисциплінарних заходів і наразі триває внутрішня процедура розгляду ситуації. Результати справ обіцяють оголосити після її завершення.

"У зв’язку з подіями, що сталися сьогодні вранці, клуб вирішив вжити дисциплінарних заходів щодо наших гравців Феде Вальверде та Орельєна Чуамені. Клуб оголосить про результати обох справ у належний час після завершення відповідних внутрішніх процедур", — йдеться в заяві.

“Real Madrid announce that, following the events that took place this morning, the club has decided to open disciplinary proceedings against our players Fede Valverde & Aurélien Tchouaméni”.



За інформацією іспанських медіа, інцидент стався вранці 7 травня у роздягальні команди та став продовженням напруженості, що виникла напередодні між футболістами. Під час сутички Вальверде зазнав травми голови, вдарившись об кут столу.

Медична служба клубу повідомила, що у гравця діагностовано черепно-мозкову травму. Футболіст перебуває вдома у стабільному стані та пропустить 10–14 днів, дотримуючись рекомендацій лікарів.