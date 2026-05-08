Іспанія

Керівництво мадридського клубу завершило внутрішнє розслідування.

Мадридський Реал поставив крапку в гучному скандалі навколо своїх півзахисників Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені. За підсумками закритого дисциплінарного провадження клуб вирішив оштрафувати кожного з футболістів на 500 000 євро. Однак жодних додаткових спортивних санкцій (наприклад, відсторонення від ігор чи переведення в дубль) клуб застосовувати не став.

Згідно з офіційним повідомленням клубу, обидва футболісти постали перед слідчим офіцером та повністю визнали свою провину, пішовши на співпрацю з керівництвом. У заяві вершкових йдеться:

"Під час своєї появи гравці висловили щирий жаль з приводу того, що сталося, і вибачилися один перед одним. Вони також передали свої вибачення клубу, товаришам по команді, тренерському штабу та вболівальникам, і обидва запропонували свою повну співпрацю мадридському Реалу, готові прийняти будь-яку санкцію, яку клуб вважатиме за потрібне.

З огляду на ці обставини, Реал Мадрид вирішив накласти штраф у розмірі п'ятсот тисяч євро на кожного гравця, таким чином завершивши відповідні внутрішні процедури"

Нагадаємо, що причиною такого безпрецедентного штрафу стала серйозна сварка між Вальверде та Чуамені. Конфлікт розпочався як гаряча словесна перепалка на тренувальному полі, а згодом загострився і продовжився в роздягальні команди на тренувальній базі.

Унаслідок інциденту уругвайський півзахисник отримав струс мозку та розсічення, через що йому знадобився візит до лікарні. За прогнозами медиків, на відновлення від травми голови Вальверде знадобиться до двох тижнів.