Французький півзахисник визнав свою поведінку непрофесійною.

Півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені публічно перепросив у вболівальників команди за нещодавній конфлікт зі своїм одноклубником Федеріко Вальверде. Після того як керівництво клубу завершило внутрішнє розслідування та наклало на гравців рекордні штрафи, француз вирішив зробити додаткову заяву для фанатів.

У своєму зверненні Чуамені взяв на себе відповідальність за інцидент, який не лише призвів до травми партнера по команді, але й серйозно дестабілізував атмосферу в роздягальні вершкових у найвідповідальніший відрізок сезону.

"Те, що сталося на тренувальній базі — це неприпустимо. Ми професіонали і повинні бути прикладом для мільйонів людей, які вболівають за цей великий клуб по всьому світу. Я хочу щиро попросити вибачення у кожного фаната мадридського Реала. Моя поведінка не відповідала тим високим стандартам і цінностям, які уособлює емблема на моїх грудях", — наголосив Чуамені.

Французький гравець також запевнив громадськість, що вони з Вальверде вже обговорили ситуацію, владнали всі розбіжності між собою і зараз повністю зосереджені на тому, щоб допомогти команді.

Нагадаємо, Керівництво клубу оштрафувало Чуамені та Вальверде на 500 тисяч євро кожного. Жодних додаткових спортивних санкцій вирішили не застосовувати через готовність гравців співпрацювати.

Через сутичку в роздягальні Федеріко Вальверде отримав струс мозку та розсічення. Уругваєць змушений пропустити до двох тижнів, що позбавило команду важливого гравця напередодні вирішальних поєдинків.