Іспанія

Мадридський клуб вже підписав Ібрагіму Конате, але новий головний тренер прагне підсилити захист лівоногим гравцем.

Мадридський Реал продовжує активну роботу на літньому трансферному ринку, маючи на меті підписання ще одного центрального захисника. За інформацією ESPN, однією з головних цілей вершкових став гравець лондонського Арсенала П'єро Інкап'є.

Цього літа іспанський гранд вже оформив перехід Ібрагіми Конате на правах вільного агента. Проте новий головний тренер команди Жозе Моурінью висловив чітке бажання додати до складу лівоногого центрального захисника, який також здатен зіграти на позиції фулбека.

Здійснити трансфер 24-річного еквадорця буде вкрай складно з кількох причин: Минулого літа Арсенал орендував Інкап'є у леверкузенського Баєра із зобов'язанням викупу, яке повноцінно набуло чинності після завершення його першого сезону в Північному Лондоні.

Хоча захисник не завжди був беззаперечним гравцем стартового складу, він відіграв надзвичайно важливу роль у команді Мікеля Артети. Захисник збірної Еквадору виходив у старті на ключові матчі, що допомогло канонірам здобути титул чемпіона Прем'єр-ліги та дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Джерела зазначають, що підписання мадридським клубом нового захисника (а також півзахисника) безпосередньо залежатиме від здатності Реала розвантажити зарплатну відомість та скоротити кількість гравців у ростері.

Незважаючи на відхід Давида Алаби по завершенню контракту, у розпорядженні Моурінью залишається п'ять центральних оборонців: Едер Мілітао Антоніо Рюдігер, Дін Гюйсен Рауль Асенсіо.

Після масштабної трансферної кампанії, під час якої мадридці оформили переходи Конате, Марка Кукурельї, Бернарду Сілви та Дензела Думфріса (про трансфер останнього ще не оголошено офіційно), клубу критично необхідно продавати.

Відхід Рауля Асенсіо, щодо якого керівництво вже розглядає пропозиції, може відкрити двері для підписання еквадорського захисника. чікуючи розв'язки з продажами, Реал паралельно вивчає ситуацію навколо інших центральних захисників.

Наразі шорт-лист мадридців виглядає так:

П'єро Хінкап'є: Зараз виступає за збірну Еквадору на чемпіонаті світу, залишаючись пріоритетним варіантом.

Рубен Діаш: Захисник Манчестер Сіті є давнім улюбленцем Моурінью. Утім, його трансферна вартість може виявитися непомірно високою для бюджету мадридців.

Алессандро Бастоні: Ще один зірковий кандидат на підсилення оборони з міланського Інтера.

Ніко Шлоттербек: Шанси на перехід німецького захисника значно впали через травму, якої він нещодавно зазнав під час матчу чемпіонату світу проти Кот-д'Івуару.