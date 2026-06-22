Іспанія

Мадридський клуб визначив п'ять пріоритетних цілей серед півзахисників, проте лідера містян серед них немає.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі більше не входить до трансферних цілей мадридського Реала.

Хавбека "містян" довгий час пов'язували з переходом до королівського клубу, проте угода, схоже, так і не відбудеться. Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "вершкові" включили до шорт-листа п'ятьох півзахисників — Родрі в ньому немає.

Останнім часом у пресі все частіше з'являються відомості про швидкий трансфер до Реала зірки Челсі Енцо Фернандеса, проте керівництво мадридського гранда ще не ухвалило остаточного рішення щодо аргентинця.

Трансферна вартість Родрі оцінюється порталом Transfermarkt у 50 мільйонів євро. Сьогодні гравцеві виповнюється 30 років.