Австрійський захисник залишає мадридський клуб після п’яти років та 11 виграних трофеїв.

Реал Мадрид офіційно повідомив про завершення співпраці із захисником Давідом Алабою після закінчення поточного сезону. Про це йдеться у заяві пресслужби мадридського клубу.

У повідомленні "вершкові" подякували австрійському футболісту за внесок у численні успіхи команди та відзначили його роль в одному з найуспішніших періодів в історії Реала.

Алаба провів у складі мадридців п’ять сезонів, за які зіграв 131 матч та здобув 11 трофеїв. Разом із Реалом він двічі вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, здобував Кубок Іспанії, два Суперкубки УЄФА, два клубні чемпіонати світу та два Суперкубки Іспанії.

Президент клубу Флорентіно Перес також звернувся до футболіста зі словами подяки.

"Давід Алаба назавжди залишиться частиною історії Реала завдяки своїй самовіддачі, роботі та знаковим моментам на шляху до нашої чотирнадцятої перемоги в Лізі чемпіонів", — заявив Перес.

У клубі також підтвердили, що стадіон Бернабеу вшанує Алабу під час останнього матчу сезону в Ла Лізі, який відбудеться 23 травня.