Іспанія

Гвідо Родрігес уклав із "кажанами" контракт до літа 2028 року з опцією продовження.

Валенсія офіційно оголосила про підписання нового контракту з аргентинським півзахисником Гвідо Родрігесом. Про це повідомила пресслужба іспанського клубу.

Після другої половини минулого сезону, яку футболіст провів у складі "кажанів", сторони домовилися про повноцінну співпрацю. Новий контракт розрахований до літа 2028 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

32-річний хавбек є футболістом із великим міжнародним досвідом. Родрігес є чемпіоном світу 2022 року у складі збірної Аргентини та дворазовим переможцем Кубка Америки.

Під керівництвом головного тренера Карлоса Корберана аргентинець провів 17 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

За свою професійну кар'єру Гвідо Родрігес провів понад 400 матчів на найвищому рівні, виступаючи за Вест Гем, Бетіс, Клуб Америка, Тіхуану, Рівер Плейт та Дефенсу і Хустісію, а також за національну збірну Аргентини.