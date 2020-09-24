Лига Европы

Football.ua анонсирует матч Лиги Европы.

В поединке квалификационного раунда Лиги Европы Колос постарается продолжить свою еврокубковую кампанию, одолев Риеку.

Риека — Колос

Четверг, 24 сентября, ХНК Риека, 21:45. Прямая трансляция на Футбол 2. Главный арбитр — Тиаго Мартинш (Португалия)

Ковалевцы в огне. Команда Костышина великолепно стартовала в чемпионате, открыла свой новый стадион, да и еврокубковый дебют получился на славу — Колос на выезде одолел Арис со счетом 2:1, записав победу золотыми буквами в свою историю. Более того, украинцы сумели войти в историю греков, нанеся Арису первое домашнее поражение в еврокубках за 52 года. "Бело-черные" находятся в прекрасной форме, которую необходимо сохранить для следующего соперника.

Риека — соперник посерьезнее. Даже с точки зрения того, что хорваты имеют куда-более весомый опыт в еврокубках. Временами Риека выступает групповом этапе Лиги Европы, как это было в сезоне-2017/18. Прошлый сезон команда из одноименного города завершила на третьем месте в чемпионате, а в нынешней кампании стартовала не столь удачно, заработав в четырех стартовых матчах всего шесть очков, занимая шестое место. Положительным звонком для Колоса можно рассматривать и последнюю игру соперника, который со счетом 0:3 уступил Осиеку.

Ковалевцы, в свою очередь, накануне встречи добыли победу над Рухом со счетом 2:1, а в таблице команда занимает третье место благодаря лучшей разнице голов. Не стоит забывать, что противостояние будет проходить в одноматчевом формате, да и фактор домашнего поля свою роль, вероятно, играть не будет. Как минимум, Арису он не помог.

Хорошие новости для Колоса не заканчиваются. Накануне матча, Риека продала в ПАОК своего лидера — нападающего Антонио-Мирко Чолака. В прошлом сезоне форвард забил 26 голов в 40 матчах, а потому хорваты могут ощущать дефицит в атакующей игре.

Кто же фаворит встречи? Вероятно, шансы можно смело расценивать 50 на 50, несмотря на, казалось бы, более опытную и статусную Риеку. Колос находится в отличной форме, и этом грех не воспользоваться. Команда Костышина демонстрирует очень сбалансированный футбол, а с тем же Арисом ковалевцы и не думали отсиживаться в обороне, устраивая 20-минутные штурмы ворот соперника. До группового этапа осталось два шага. Так почему бы Колосу их не пройти?

Ориентировочный состав:

Риека: Невистич — Распопович, Томечак, Перейра, Галович — Павичич, Гнезда, Андриасевич, Галесич, Лончар — Ристовски

Колос: Волынец — Емец, Гавриш, Петров, Кравченко — Морозко, Антюх, Богданов, Милько, Ильин — Лысенко