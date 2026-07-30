Команда Ігоря Костюка залишила сподівання на Лігу Європі на грецькій Тумбі.
ПАОК — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
30 липня 2026, 22:45
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПАОК — Динамо Київ 2:0 (перший матч — 3:2)
Голи: Константеліас, 45+1, 48
ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос (Елустондо, 76), Міхаїлідіс, Гомес — Зафейріс (Камара, 76), Сантамарія — Живкович (Баба, 76), Константеліас (Пелкас, 83), Тайсон (Хацидіс, 69) — Міту.
Динамо Київ: Суркіс — Сич, Кендзьора, Тіаре (Біловар, 86), Михавко — Бражко, Лонвейк (Мунгенге, 86) — Волошин (Ярмоленко, 67), Буяльський (Шапаренко, 67), Редушко (Кабаєв, 80) — Пономаренко.
Попередження: Хацидіакос — Пономаренко, Шапаренко