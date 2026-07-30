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ПАОК — Динамо Київ 2:0 (перший матч — 3:2)
Голи: Константеліас, 45+1, 48

ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос (Елустондо, 76), Міхаїлідіс, Гомес — Зафейріс (Камара, 76), Сантамарія — Живкович (Баба, 76), Константеліас (Пелкас, 83), Тайсон (Хацидіс, 69) — Міту.

Динамо Київ: Суркіс — Сич, Кендзьора, Тіаре (Біловар, 86), Михавко — Бражко, Лонвейк (Мунгенге, 86) — Волошин (Ярмоленко, 67), Буяльський (Шапаренко, 67), Редушко (Кабаєв, 80) — Пономаренко.

Попередження: Хацидіакос — Пономаренко, Шапаренко  