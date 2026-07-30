Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють ПАОК та Динамо Київ.

Грецький ПАОК та київське Динамо на Тумбі розіграють перепустку до третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "чорно-білих" у першій грі (3:2).

Алессіо Ліші, у порівнянні з першим матчем, залучив до стартового складу Тайсона на лівий фланг атаки.

Ігор Костюк, у свою чергу, використав Сича та Тіаре в обороні, Лонвейка в опорній зоні, тоді як Буяльський та Редушко гратимуть під нападником, а ворота захищатиме Вячеслав Суркіс.

ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос, Міхаїлідіс, Гомес — Зафейріс, Сантамарія — Живкович, Константеліос, Тайсон — Міту.

Запасні: Монастірліс, Ціфціс, Камара, Елустондо, Пелкас, Єремеєфф, Баба, Тіміаніс, Хацідіс, Лираціс, Батаулас,



Динамо Київ: Суркіс — Сич, Кендзера, Тіаре, Михавко — Бражко, Лонвейк — Волошин, Буяльський, Редушко — Пономаренко.