Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють ПАОК та Динамо Київ.
Вячеслав Суркіс, фото ФК Динамо Київ
30 липня 2026, 20:13
Грецький ПАОК та київське Динамо на Тумбі розіграють перепустку до третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги "чорно-білих" у першій грі (3:2).
Алессіо Ліші, у порівнянні з першим матчем, залучив до стартового складу Тайсона на лівий фланг атаки.
Ігор Костюк, у свою чергу, використав Сича та Тіаре в обороні, Лонвейка в опорній зоні, тоді як Буяльський та Редушко гратимуть під нападником, а ворота захищатиме Вячеслав Суркіс.
ПАОК: Павленка — Кенні, Хацидіакос, Міхаїлідіс, Гомес — Зафейріс, Сантамарія — Живкович, Константеліос, Тайсон — Міту.
Запасні: Монастірліс, Ціфціс, Камара, Елустондо, Пелкас, Єремеєфф, Баба, Тіміаніс, Хацідіс, Лираціс, Батаулас,
Запасні: Нещерет, Ольховий, Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Коробов, Рубчинський, Кабаєв, Малиш, Біловар, Герреро, Мунгенге.
Динамо Київ: Суркіс — Сич, Кендзера, Тіаре, Михавко — Бражко, Лонвейк — Волошин, Буяльський, Редушко — Пономаренко.
Гра ПАОК — Динамо Київ почнеться о 20:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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