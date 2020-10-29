Лига Европы

Главный тренер Браги Карлуш Карвальял рассказал о готовности своей команды к матчу против Зари.

Карлуш Карвальял высоко оценивает Зарю накануне матча второго тура группового этапа Лиги Европы, но верит в положительный результат.

"Слабых команд в групповом турнире Лиги Европы нет, все они сильны по-своему, – цитирует тренера Браги официальный сайт Зари. – Мы изучили сильные и слабые стороны Зари, и сделаем все возможное для достижения победы".

"Консультировался ли я по поводу Зари с Паулу Фонсекой? Нет, не удалось с ним поговорить. Но у нас было достаточно материалов для изучения соперника".

"Все, кто прилетел, готовятся к игре, хотя по двум футболистам у нас есть сомнения".

Матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.