Лига Европы

Вингер Браги Рикарду Орта поделился ожиданиями от матча против Зари.

Рикарду Орта надеется добиться положительного результата в матче второго тура группового раунда Лиги Европы против Зари.

"Мы уже встречались с Зарей, но на сей раз это будет уже другой уровень — групповой раунд, – цитирует вингера Браги официальный сайт Зари. – Мы немало времени посвятили изучению сильных и слабых сторон соперника, но будем концентрироваться на своих качествах, которые помогут нам добиться результата".

"Мы в курсе, что наш статистический баланс против украинских команд отрицательный, но мы прибыли в Украину для того, чтобы поправить его в позитивную сторону".

Матч Заря — Брага состоится в четверг, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене. Начало в 19:55.

Следить за ходом поединка вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.