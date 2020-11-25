Лига Европы

Полузащитник АЕКа Евгений Шахов поделился ожиданиями от матча Лиги Европы.

Евгений Шахов считает, что быстрый гол поможет АЕКу переиграть Зарю в четвертом туре группового раунда Лиги Европы.

"Нам надо забыть первый матч и сконцентрироваться на нынешнем, – цитирует полузащитника официальный сайт АЕКа. – Очень жаль, что матч пройдет без болельщиков, их поддержка очень помогает".

"У меня сейчас все в порядке и со здоровьем, и с адаптацией. И я благодарен тренеру и товарищам по команде, которые помогли мне быстро влиться в коллектив".

Напомним, что в трех стартовых матчах ЛЕ Заря потерпела три поражения, и сейчас занимает последнее место в своей группе.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом и Зарей состоится в четверг, 26 ноября.

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