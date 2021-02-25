Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединков плей-офф второго по значимости европейского кубка.

Первые матчи 1/16 финала Лиги Европы преподнесли немало сюрпризов. Разве кто-то мог предположить, что Янг Бойз в феерической игре одолеет леверкузенский Байер, а Олимпиакос выиграет ПСВ? Наверное нет. Тем интереснее будет наблюдать за ответными противостояниями.

Вильярреал — Зальцбург

Четверг, 25 февраля, 19:55. Вильярреаль, Эстадио де ла Серамика, Арбитр — Феликс Цвайер (Германия)

Первый матч вышел достаточно легким испытанием для Вильярреала. Испанский клуб полностью переиграл австрийцев, но, похоже, интрига еще жива. Интерес остается в том, покажет ли Зальцбург на Эстадио де ла Серамика действительно качественный футбол, сможет ли переиграть хозяев?

Нет сомнений, что австрийцы, которые уже доказывали, что умеют обыгрывать фаворитов, постараются сделать это вновь. И да, по нашему мнению, фаворитом остается Вильярреал, тем более что первая игра завершилась победой (2:0).

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Рулли — Пенья, Альбиоль, Торрес, Педраса — Тригерос, Капу, Парехо — Морено, Алькасер, Гомес.

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Соле, Вальчи, Ульмер — Бериша, Мвепу, Юнузович, Камара — Дака, Койта.

прогноз 1:0

Рейнджерс — Антверпен Четверг, 25 февраля, 19:55. Глазго, Айброкс. Арбитр — Павел Рачковски (Польша) Этот поединок также заслуживает вашего внимания. Казалось, что первый матч закончится какой-нибудь унылой ничьей, типа 0:0 или 1:1. А команды показали очень яркий футбол с множеством забитых голов и результативных моментов. А матч завершился со счетом 3:4 в пользу шотландцев. По нашему мнению, второй матч не будет столь результативным. Рейнджерс постарается удержать преимущество, а Антверпен — переиграть подопечных Стивена Джеррарда. Фаворитом по-прежнему будет Рейнджерс. Ориентировочные составы: Рейнджерс: Макгрегор — Таверньер, Голдсон, Балогун, Баришич — Камара, Джек, Хаджи — Арибо, Морелос, Кент. Антверпен: Бейранванд — Бута, Де Лат, Сек — Нсимба, Онгла, Миеси, Лукаку — Геркенс, Рафаэлов — Ампома. прогноз 2:1

Аякс — Лилль

Четверг, 25 февраля, 19:55. Амстердам, Йохан Кройф Арена. Арбитр — Уильям Коллам (Шотландия).

Гостевой матч против французского Лилля Аяксу дался очень не просто. Амстердамцы победили с минимальным преимуществом и оставили интригу на второй поединок. Лилль, в свою очередь, в первой игре смотрелся достаточно неплохо, создавал моменты, но вот с реализацией у команды Кристофа Гальтье не все в порядке.

Сейчас "догги" идут на первом месте в Лиге 1 и набрали отличный ход. Аякс также занимает первую строчку в Эредивизи, но по нашему мнению, дальше пройдет французский клуб.

Ориентировочные составы:

Аякс: Стекеленбург — Тимбер, Блинд, Тальяфико Схюрс — Клаассен, Альварес Лабьяд — Нерес, Эккеленкамп, Тадич.

Лилль: Меньян — Челик, Фонте, Джало, Мандава — Араужо, Сумаре, Языджи, Бамба — Иконе, Дэвид. прогноз 0:2

Наполи — Гранада

Четверг, 25 февраля, 19:55. Неаполь, Диего Армандо Марадона. Арбитр - Даниэль Зиберт (Германия)

Гранада очень уверенно прошла свою группу Лиги Европы, но попала в 1/16 сразу на грозный Наполи. Испанцам давали мало шансов, и, откровенно говоря, еще за пару минут до свистка оны были аутсайдерами, но футбол — непредсказуемая игра.

Испанский клуб очень уверенно переиграл неаполитанцев и действительно заслуживает на выход в 1/8 финала ЛЕ, историческую стадию для клуба. Как нам кажется, так и произойдет, несмотря на то, что Наполи снова подходит к игре в статусе фаворита.

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Максимович, Ррахмани, Руи — Бакайоко, Зьелински, Эльмас — Политано, Осимхен, Инсинье.

Гранада: Силва — Фулькье, Дуарте, Перес, Нева — Пуэртас, Этеки, Эррера — Кенеди, Молина, Соро.

прогноз 2:1

Хоффенхайм — Мольде

Четверг, 25 февраля, 19:55.Зинсхайм, Райн-Некар-Арена. Арбитр — Алексей Кульбаков (Беларусь)

Как показала практика, андердоги не всегда слабее фаворитов, даже на такой стадии еврокубков. Как и в случае с Гранадой, Мольде, даже на фоне слабого Хоффенхайма, предрекали поражение, а порой и крупное. Но не всегда случается так, как кажется аналитикам.

Первый матч между этими клубами принес немало сюрпризов. Хоффенхайм уверенно переигрывал соперника, вплоть до второй половины второго тайма, когда команда из Норвегии собралась с силами и отыгралась. Результат первой встречи — 3:3. Но второй матч вряд ли будет столь результативным. Рискнем предположить, что Хоффенхайм минимально переиграет соперника и пройдет дальше.

Хоффенхайм: Бауманн — Пош, Гриллич, Фогт — Кадержабек, Руди, Самассеску, Йон — Баумгартнер — Бебу, Даббур.

Мольде: Линде — Грегерсен, Синьян, Эллингсен — Педерсен, Эурснес, Хуссайн, Риса — Эйкрем, Хестад — Омоиджуанфо.

прогноз 1:0

ПСВ — Олимпиакос

Четверг, 25 февраля, 22:00. Эйндховен, ПСВ. Арбитр — Клеман Тюрпен (Франция)

Достаточно неожиданным вышел первый матч между этими командами. Не уверен, что вы ставили на победу Олимпиакоса, но ПСВ разочаровал, и крупно уступил. Поединок в Эйндховене будет совсем другим, в отличии от игры в Греции.

Это будет лишь второй матч между клубами в истории, но не поспоришь, он будет интересным. Предполагаем, что ПСВ одолеет греков, но минимально, и Олимпиакос пройдет дальше.

ПСВ: Мвого — Дюмфрис, Тезе, Баумгартль, Боскальи, Макс — Сангаре, Росарио — Жуниор, Томас — Мален.

Олимпиакос: Са — Лала, Холебас, Ба, Рябчук — Масурас, Камара, М’Вила, Бухалакис — Врусаи, эль Араби.

прогноз 1:0

Байер — Янг Бойз

Четверг, 25 февраля, 22:00. Леверкузен, БайАрена. Арбитр — Давиде Масса (Италия)

Первый поединок между этими клубам сложился, пожалуй, самым неожиданным образом. Почему? Ну на Янг Бойз никто не ставил, абсолютно. А швейцарцы оказались крепким орешком. Да и матч был очень зрелищным.

Завершилась та игра победой Янг Бойз со счетом 4:3. Причем игра складывалась таким образом, что именно Байер во втором тайме должен был одержать победу, но швейцарцы удивили всех. Но, несмотря на победу, на БайАрене должен побеждать именно Байер.

Байер: Ломб —Тапсоба, Драгович, Едвай — Фосу-Менса, Амири, Вирц, Венделл — Дьяби, Бейли, Шик.

Янг Бойз: фон Балльмоос — Хефти, Цезигер, Гарсия, Лефор — Нгамале, Эбишер, Ридер, Сулеймани — Мамбимби, Сибачо.

прогноз 2:0

Динамо Загреб — Краснодар

Четверг, 25 февраля, 22:00. Загреб, Максимир. Арбитр — Халир Мелер (Турция)

Загребское Динамо до матча с Краснодаром выглядело небольшим фаворитом и по ходу игры доказало это. Трижды поразив ворота российского клуба хорваты пропустили лишь дважды, но и ко второму противостоянию подходят фаворитами, учитывая гостевой гол.

По Краснодару можно сказать лишь то, что им много не везет, как и остальным российским командам в еврокубках. Но Динамо Загреб, по нашему мнению, фаворит второй встречи.

Динамо Загреб: Загорац — Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол — Кастрати, Адеми, Якич, Леовац — Майер, Иванушец — Петкович.

Краснодар: Городов — Смольников, Мартынович, Кайо, Чернов — Газинский, Вилена — Олссон, Кабелла, Классон — Берг.

прогноз 2:0

Рома — Брага

Четверг, 25 февраля, 22:00. Рим, Олимпийский. Арбитр — Андреас Экберг (Швеция)

Римский клуб на шикарном и живописном стадионе в Браге обыграл португальцев (0:2). Пожалуй, в какой то мере римлянам повезло, ведь у Браги во втором тайме было удаление, но сказать что победа была незаслуженной — нельзя. Подопечные Паулу Фонсеки контролировали мяч, но давали соперникам создавать шансы у своих ворот.

Во втором матче Рома должна спокойно довести игру до логического завершения. Прогнозируем, что матч завершится и вовсе без забитых голов.

Рома: Лопес — Манчини, Кристанте, Ибаньес — Карсдорп, Вильяр, Верету, Спинаццола — Педро, Мхитарян — Майораль.

Брага: Матеус — Зе Карлуш, Тормена, Силва, Секейра — Мусрати, Франсержиу, Новаиш, А. Орта — Галено, Р. Орта.

прогноз 0:0

Лестер — Славия

Четверг, 25 февраля, 22:00. Лестер, Кингз Пауэр. Арбитр — Сердар Гэзюбююк

Неожиданно Лестер, который получил не самого сложного соперника в 1/16 финала чешскую Славию, в первом матче между этими клубами не показал свою лучшую игру. Да, было много моментов, но не голов.

Возможно англичане придержали голы на второй поединок. Но и Славию отбрасывать не стоит, ведь команда удержала дома благоприятный счет и даже ничья 1:1 выведет их в 1/8. Наш прогноз — победа Лестера.

Лестер: Шмайхель — Амарти, Эванс, Сеюнджю, Томас — Ндиди, Тилеманс —Барнс, Мэддисон, Олбрайтон — Ихеаначо.

Славия: Коларж — Борил, Кудела, Дели, Дорли — Голеш, Провод — Сима, Станчу, Олайинка — Кухта.

прогноз 2:0

Милан — Црвена Звезда

Четверг, 25 февраля, 22:00. Милан, Джузеппе Меацца. Арбитр — Хесус Хиль Мансано

Как Милан упустил победу над Црвеной Звездой в первом матче, которая доигрывала в меньшинстве, не понимают ни Ибрагимович, ни Пиоли ни фанаты клуба. Там не обошлось и без курьезов. Радован Панков сначала забил в свои ворота, на перед финальным свистком забил и в чужие.

Что касается ответной игры, то мы выделим Милан фаворитом. Да, у команды Пиоли сейчас не лучший отрезок времени в чемпионате, но проходить сербский клуб в Лиге Европы они обязаны.

Милан: Доннарумма — Далот, Кьер, Габбия, Эрнандес — Тонали, Кессье — Чалханоглу, Беннасер, Леау — Ибрагимович.

Црвена Звезда: Борян — Гайич, Дегенек, Милунович, Гайич — Саного, Канга — Бен-Набуан, Петрович, Иванич — Фальчинелли