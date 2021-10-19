Лига Европы

Завершился поединок групповой стадии Лиги Европы.

Селтик в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Ференцварош и добился комфортной победы.

Первый гол в матче забил Фурухаси в начале второй половины игры, а ближе к концу встречи отметился Тернбулл.

Александр Зубков остался в запасе венгров и на поле так и не появился.

Селтик — Ференцварош 2:0

Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81

Селтик: Харт — Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери (Скейлз, 76) — Макгрегор, Рогич (Битон, 72), Тернбулл — Жота, Фурухаси (Джонстон, 86), Абада (Якумакис, 71).

Ференцварош: Дибус — Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич — Вечеи, Сакариассен (Лончар, 66), Лаидуни (Сомалиа, 67), Нген (Мак, 83) - Узуни, Ммаэ.

Предупреждения: Старфельт, Рэлстон, Монтгомери — Ммаэ