Завершился поединок групповой стадии Лиги Европы.
Селтик - Ференцварош, getty images
19 октября 2021, 19:24
Селтик в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги Европы принимал на своем поле Ференцварош и добился комфортной победы.
Первый гол в матче забил Фурухаси в начале второй половины игры, а ближе к концу встречи отметился Тернбулл.
Александр Зубков остался в запасе венгров и на поле так и не появился.
Селтик — Ференцварош 2:0
Голы: Фурухаси, 57, Тернбулл, 81
Селтик: Харт — Ралстон, Старфельт, Картер-Викерс, Монтгомери (Скейлз, 76) — Макгрегор, Рогич (Битон, 72), Тернбулл — Жота, Фурухаси (Джонстон, 86), Абада (Якумакис, 71).
Ференцварош: Дибус — Уинго, Блажич, Ммаэ, Чивич — Вечеи, Сакариассен (Лончар, 66), Лаидуни (Сомалиа, 67), Нген (Мак, 83) - Узуни, Ммаэ.
Предупреждения: Старфельт, Рэлстон, Монтгомери — Ммаэ