Гра відбудеться 18 серпня.
Тобіас Штілер, СК Дніпро-1
15 серпня 2022, 14:03
Матч плей-оф Ліги Європи між Дніпром-1 та кіпрським АЕКом із Ларнаки обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером - суддею категорії "еліт". Йому допомагатимуть Едуард Бейтінгер і Крістіан Гіттельманн, а четвертим рефері призначено Мартіна Петерсена.
Зазначимо, що інша німецька бригада проведе матч Динамо проти Бенфіки.
Перший єврокубковий матч в історії "спортклубівців" пройде 18 серпня у словацькому місті Кошице і розпочнеться о 21:00. Матч-відповідь команди зіграють 25 серпня.
У разі вильоту з Ліги Європи "дніпряни" братимуть участь у груповому етапі Ліги конференцій.
Нагадаємо, Дніпро-1 визначився зі стадіоном, де гратиме домашні матчі УПЛ.