Ліга Європи

Гра відбудеться 18 серпня.

Матч плей-оф Ліги Європи між Дніпром-1 та кіпрським АЕКом із Ларнаки обслуговуватиме німецька бригада арбітрів на чолі з Тобіасом Штілером - суддею категорії "еліт". Йому допомагатимуть Едуард Бейтінгер і Крістіан Гіттельманн, а четвертим рефері призначено Мартіна Петерсена.

Зазначимо, що інша німецька бригада проведе матч Динамо проти Бенфіки.

Перший єврокубковий матч в історії "спортклубівців" пройде 18 серпня у словацькому місті Кошице і розпочнеться о 21:00. Матч-відповідь команди зіграють 25 серпня.

У разі вильоту з Ліги Європи "дніпряни" братимуть участь у груповому етапі Ліги конференцій.

Нагадаємо, Дніпро-1 визначився зі стадіоном, де гратиме домашні матчі УПЛ.