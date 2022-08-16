Ліга Європи

Клубі зійдуться у кваліфікації до ЛЄ.

У рамках першого матчу плей-оф раунду за вихід у Лігу Європи Дніпро-1 зіграє з кіпрським АЕКом з Ларнаки.

Цей поєдинок буде транслюватися на ТБ. Побачити його у прямому ефірі можна на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, що Дніпро-1 тільки починає свій єврокубковий шлях з раунду плей-оф і ця гра стане для клубу першою в історії у єврокубках.

АЕК Ларнака у третьому раунді кваліфікації до ЛЄ пройшов сербський Партизан — 2:1 у першому матчі та 2:2 у другому.

Поєдинок Дніпро-1 — АКЕ пройде 18 серпня та розпочнеться о 21:00 за київським часом. Місце проведення гри — стадіон у Кошице (Словаччина).