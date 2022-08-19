Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів дніпровського Дніпра-1 в поєдинку кваліфікації Ліги Європи УЄФА.

Як не крути, а на тлі більш аніж восьми місяців поза офіційними поєдинками створити дива з першої спроби в дніпровського Дніпра-1 не вийшло. Сукупність індивідуальних і командних помилок у першому таймі команді Олександра Кучера не вдалось надолужити активними спробами відігратись після перерви. Варто відзначити, що тренерський штаб також певною мірою помилився з обранням стартового складу, а саме — із розташуванням футболістів на полі, проте під час гри своєчасні рішення забезпечили підсумкове прийнятне бачення найближчої перспективи. Дніро-1 був сильнішим за суперників у другій половині зустрічі, тому перед матчем-відповіддю команді варто якнайдужче попрацювати бодай над "косметичним ремонтом".

Football.ua оцінює гру футболістів дніпровського Дніпра-1 у матчі на Кошицькій футбольній арені (за 10-бальною шкалою).

Дніпро-1

Макс Валеф — 4,0. Перформанс нового голкіпера дніпровської команди був одночасно й кумедним, і жахаючим. Звісно, якщо ви не є вболівальниками команди Олександра Кучера, бо тоді кожного разу, як м’яч прямував у бік воріт улюбленої команди, у вас мало б завмирати серце. Цікавий виступ бразильського футболіста, нічого тут більше додати. Шкода, що окремі його дії шли не на користь команди. Хоча й кілька вдалих сейвів також мали місце.

Володимир Танчик — 6,0. Із стартовим розташуванням власних футболістів Олександр Кучер, схоже, заплутав себе самого. Набагато більш потужно виглядав Танчик, коли перемістився вище правим флангом у напрямку атаки. Дніпро-1 тоді отримав потужне прискорення в нападі, за рахунок чого й вдалось у підсумку чинити тиск на ворота суперників. Шкода, що першу половину гри Володимир провів за виконанням ролі, яка йому вдається помітно гірше.

Володимир Адамюк — Олександр Сваток — 5,0. Центр захисту дніпрян був відсутнім на робочому місці, коли команда пропускала перший гол, та й в цілому своїми діями на полі в першій половині гри не викликав значної довіри в фанатів. Сваток у цьому контексті відзначився з гіршого боку ще й завдяки невимушеному автоголу, хоча може подякувати за нього скоріше власному голкіперу. Утім, цікаво, що саме його гол-помста в підсумку може допомогти команді врятувати цю дуель. Щодо Адамюка, то Володимир намагався тримати високий індивідуальний рівень, але суперники інколи все ж таки переважали його за швидкістю ухвалення рішень.

Бузанелло — 5,5. Щодо нового лівого флангового захисника дніпрян, то можна стверджувати про те, що наразі бразилець і близько за своїм рівнем ігрових кондицій не наблизився до Владислава Дубінчака. Цікавий та технічний суперник у зоні відповідальності Бузанелло в особі Фараджа фактично поставив його в скрутне становище з точки зору оборони, що в свою чергу спричинило відсутність південноамериканського футболіста в позиційних атаках на чужій половині поля протягом усього матчу. Однак усе ж таки бразилець більш органічно виглядав на своєму місці, аніж початковий партнер на протилежному боці поля.

Ігорь Когут — 5,5. Номінальний центральний півзахисник Дніпра-1 у підсумку також виявився заручником сумнівного рішення тренерського штабу щодо розташування футболістів, і більшу частину першого тайму провів на правому фланзі нападу, хоча дії господарів у атаці в той момент були майже непомітними. На другу половину гри Ігоря вже не випустили на поле, хоча він був далеко не останнім за статистикою виконавцем у складі своєї команди.

Едуард Сарапій — 4,5. Партнер Когута за опорною зоною зіграв увесь основний час, проте ушкодження голови зрештою далось узнаки, і вже в компенсований час Сарапій залишив свою команду в меншості. Жартівливі кпини за такого становища Дніпра-1, напевно, недоречні, однак напрошуються самі собою. Едуард провів змістовну гру в боротьбі, але все зіпсував одним безглуздим учинком.

Емільяно Пуріта — 5,0. Для початку, хотілось би розібратись із базовою позицією аргентинського новачка дніпрян, бо Кучер чогось побачив у ньому гравця лінії атаки, хоча такий самий мініатюрний Танчик залишився позаду в захисті. Було помітно, що нова "четвірка" Дніпра-1 шукає себе за всім фронтом наступу, проте за годину ігрового часу так і не зміг дійти до якоїсь сталої позиції. Вочевидь, краще все ж таки назад у захист.

Олександр Піхальонок — 6,0. Півзахисник-архітектор упродовж всієї гри намагався побудувати хоч щось схоже на атаки для своєї команди, але з такими розбратом у зв’язках поміж футболістами дуже важко було щось зробити. Добре, що виконувати стандарті положення Олександр за тривалу павзу не розучився, тож саме його навісом з кутового зрештою скористався Сваток у додатковий час.

Домінго Бланко — 6,0. Ще один гравець-загадка, проте з куди більш позитивними враженнями від свого виступу. Аргентинець любить м’яч, а м’яч, відповідно, любить його — щось схоже на подібну синергію було в Металісті Кучера відносно Фареса Балулі, однак француз переїв круасанів за часи тривалої павзи, тому до Дніпра-1 його вже не взяли. Очевидно, що будувати гру в атаці дніпряни мають саме довкола настільки технічного виконавця. Залишилось додатки Бланко трохи порозуміння з партнерами, і можна отримати якісного плеймейкера.

Артем Довбик — 5,5. Від центрального нападника Дніпра-1, якщо він зрештою нікуди не піде до завершення трансферного вікна, залежатиме дуже багато відносно долі команди в цьому сезоні. Довбик на досвіді має витягувати дніпрян із скрутного кадрового становища, і мав би почати це робити він уже зі звітної зустрічі. Однак, узявши на себе завершення кількох атак, форвард не мав успіху, а легко чіплятись за м’ячі всередині штрафного, як це було минулого сезону УПЛ, йому не дозволили суперники.

Артем Громов — 6,0. Вихід українського нападника на заміну поперерві був очікуваним кроком від тренерського штабу Кучера, проте навряд чи хто очікував, що Громов, який мав за плечима не надто вдалий початок минулого сезону в складі Зорі, буде виглядати чи не найбільш готовим до бою серед гравців обох команд. Бажання забивати голи було помітно не озброєним оком — із цим якось, на жаль, не вдалось упоратись, проте тиск на захист суперників Артем чинив дуже відчутний.

Олександр Назаренко — 5,5. Український виконавець замінив Пуріту, який так і не знайшов себе на полі, на останні півгодини гри, і трохи додав команді зібраності на останні хвилини. Його постійні спроби знайти партнерів передачами з флангів до штрафного призводили до кутових, один із яких у підсумку виявився результативним. Слушна заміна від штабу Кучера на такому тлі зустрічі.

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