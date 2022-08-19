Ліга Європи

Фахівець поспілкувався із пресою після гри.

Головний тренер кіпрського АЕКу Хосе Луіс Ольтра прокоментував перемогу у першому матчі плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Сьогодні ми здобули позитивний результат, але нічого не визначено. Попереду гра-відповідь у Ларнаці і вона буде дуже складною для нас. Я дуже задоволений першим таймом у виконанні нашої команди, ми грали дуже добре. У другому таймі ми мали весь час захищатися. Дніпро-1 перехопив ініціативу, у них дуже хороші футболісти і саме це ми побачили у другому таймі, насамперед їх майстерність у грі. Тим не менш, я з оптимізмом дивлюся у майбутнє на другу гру. Сподіваюся, що атмосфера у Ларнаці буде дуже хорошою, ми зможемо показати позитивний результат і зіграти так, як ми діяли сьогодні у першому таймі. З вертикальністю в атаці, з атакою в простір і з динамікою — все це саме те, що ми сьогодні добре робили. Сподіваюся, що саме таку модель гри ми покажемо і в Ларнаці.

Ми маємо розуміти, що Дніпро-1 – це дуже сильний суперник, з дуже сильними гравцями. Ми не прагнули щось змінювати у перерві гри. У перерві я сказав хлопцям, що ми маємо чудову можливість виграти, забити ще, тому ми не повинні щось змінювати у своїй грі. І ми не змінилися, але змінився Дніпро-1. Вони почали вище пресингувати, стали грати агресивніше, і ми не завжди могли із цим впоратися. Тим не менш, відмінний результат і чекаємо на другу гру, де за підтримки наших вболівальників будемо намагатися перемогти.

В нас є проблеми в обороні, але ми маємо розуміти, що сьогодні ми в цілому добре зіграли в обороні, а якщо казати про перший тайм, то взагалі ідеально. У другому таймі були помилки, але і суперник додав угрі. У дніпрян було багато технічних виконавців, які добре грали в середини поля і нам було насправді складно. Але усі ми до гри раділи би перемозі 2:1, тому ми повинні зараз радіти. Звісно, що є певні параметри гри, в яких треба покращуватися – це стосується стандартів, а після перерви ми взагалі дуже низько діяли, але ж ми повинні розуміти проти кого ми грали, проти команди, яка не так давно грала у фіналі Ліги Європи проти Севільї, тому ми маємо це пам’ятати і радіти результату (прім. іспанський фахівець сплутав ФК Дніпро та СК Дніпро-1, які є різними клубами)".

Відео голів та огляд поєдинку між Дніпром-1 та АКЕом можна дивитись на Football.ua.