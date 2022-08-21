Ліга Європи

Матч-відповідь відбудеться 25 серпня в Ларнаці.

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи між АЕКом і Дніпром-1.

Головним арбітром матчу буде 41-річний італієць Давіде Масса, якому допомагатимуть його співвітчизники Філіппо Мелі та Стефано Алассіо. Резервним рефері призначено Розаріо Абіссо.

Нагадаємо, матч АЕК – Дніпро-1 пройде у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова трансляція онлайн матчу. У першій грі дніпряни поступилися з рахунком 1:2.