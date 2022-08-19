Ліга Європи

Капітан СК Дніпро-1 — про матч з АЕКом.

Капітан СК Дніпро-1 та автор голу у ворота кіпрського АЕКа з Ларнаки (1:2) Олександр Сваток прокоментував дебют "спортклубівців" у єврокубках.

"Це була перша офіційна гра після великого проміжку часу. Так, ми проводили товариські матчі, але офіційні – то є зовсім інше. Суперник покарав нас за помилки, яких ми припустилися у першому таймі.

У другому таймі ми вийшли та зіграли у власну гру. Можливо, впав якийсь тягар, адже зрозуміли, що немає чого втрачати. Дуже школа, що не реалізували стільки створених моментів. Будемо над цим працювати. Рахунок дозволяє їхати на виїзну гру з думками про позитивний результат.

Головний тренер сказав у перерві, що ми почали гру добре, але потім через пару помилок втратили ритм. Попросив нас трохи заспокоїтися, більше контролювати м’яч, грати надійніше та частіше бити по воротах.

Також Сваток розповів про фактор взаємодії з великою кількістю новачків.

"Повністю ми ще не звикли, але ми бачимо, що вони є якісними гравцями. Можливо, потрібно ще трохи часу, і ми будемо краще розуміти один одного. Вони підтягнуть мову, і буде краще грати разом.

Після голу стало легше, але у другому таймі мали зрівнювати рахунок як мінімум – було достатньо моментів, аби забити ще" — підсумував Сваток.

Нагадаємо, у матчі другого туру УПЛ сезону-2022/23 Дніпро-1 зустрінеться з київським Динамо. Цей матч стане першим у чемпіонаті для обох команд і пройде у Львові.