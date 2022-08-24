Ліга Європи

Наставник дніпрян поділився своїми думками напередодні гри із кіпрським АЕКом.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти кіпрського АЕКу.

"АЕК – це надзвичайно досвідчена команда, яка багато виступає у єврокубках. В команді багато легіонерів, досвідчений іспанський тренер, який попрацював в різних країнах. Багато гравців, які пограли в Примері, в середині поля якісні футболісти, і звісно, Альтман – сильний виконавець.

Звичайно, якщо ми хочемо до групового раунду Ліги Європи, то завтра обов’язково повинні перемагати. Але ж ми розуміємо, що нам завтра буде дуже важко, оскільки я знаю які вболівальники у АЕКа і вони будуть надавати команді додаткових зусиль, і грати ще краще у своїх рідних стінах. Ми будемо готуватися до цього.

Через травми з нами не прилетіли Лучкевич, Пуріта і Горбунов, які залишились працювати у Кошице. Вони будуть готуватися до наступних матчів. Ну і звісно через червону картку у першому матчі нам не допоможе Сарапій.

Дуже приємні почуття від офіційних матчів, адже ми скучили за цими емоціями, за вболівальниками, адже у нас більше, ніж півроку не було офіційний матчів. Якщо бути точним, то більше восьми місяців ми не грали у футбол, тому зараз від всього відчуття дуже позитивні", - наводить слова Кучера прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч АЕК – Дніпро-1 відбудеться у четвер, 25 серпня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перший матч закінчився з рахунком 2:1 на користь кіпріотів.