Ліга Європи

Новачок чеського клубу поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Новачок та півзахисник чеської Славії Конрад Валлем прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1 (3:0), у якому він забив через 80 секунд після виходу на заміну.

"Абсолютно неймовірно. Вболівальники були чудові, вони підштовхнули мене і всю команду прямо з розминки. Я дуже радий, що зміг зробити свій внесок, забивши гол. Коротше кажучи, це був дебют мрії.

Я не надто багато думав про гол, я в основному зосередився на своїй грі. Що буде, то буде, але не чекайте від мене голів щохвилини. Звичайно, я постараюся забивати якнайчастіше.

Третій гол був особливо важливий, тому що перевага у два м'ячі часто буває непередбачуваною. Думаю, ми дуже добре провели весь матч і, незважаючи на дискваліфікацію, створили низку моментів.

Другий матч буде складним, але ми обов'язково намагатимемося повторити якісний результат першого поєдинку. Це ключ до успіху.

На зборах я зазнав легкої травми під час розминки. Мені також потрібен був час, щоб акліматизуватися – нова країна, партнери по команді та інший стиль гри. Я дуже вдячний тренерам за те, що вони не тиснули на мене, підтримували мене, і я, нарешті, зміг віддячити їм за довіру", — наводить слова Валлема прес-служба клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.