Ліга Європи

Форвард чеської команди поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Нападник чеської Славії Іван Шранц прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1 (3:0).

"Я не знаю, чому виходить забивати у важливих матчах. Хтось завжди має забити гол, зараз це сталося зі мною. До цього нас тягли інші хлопці. Здебільшого я задоволений результатом і, звичайно ж, радий тому, що мені вдалося забити, голи надали мені впевненості. Я радий цьому, але в основному задоволений результатом, хоча ми ще на півдорозі. Це дуже добрий початок перед грою у відповідь.

Моя позиція залежить від того, що потрібно тренерам. У цьому матчі я починав на фланзі, а згодом, як вимагала ситуація, мені довелося перейти на правий фланг захисту. Ми всі граємо там, де потрібно команді, і відповідно до того, як скаже тренер.

Ми не поділяємо важливість матчів, ми просто переходимо від матчу до матчу. Особисто я б не став ділити ігри на більш важливі та менш важливі. Кожна гра є надзвичайно важливою для нас, і саме так ми до неї ставимося.

Я не думаю, що гра була легкою. Суперник показав, що в нього справді чудові якості, хоча я думаю про нас те саме. Ми сильні вдома, але друга гра може бути зовсім іншою. Нам потрібно підходити до цього саме так і ми не повинні думати, що буде легко. Ми на півдорозі, і нам все одно треба готуватися до другої зустрічі.

Ми добре вивчили Дніпро-1 — кілька небезпечних гравців, від флангів, нападника до центрального півзахисника, який увійшов у гру по ходу матчу. Ми знали, що деякі гравці надзвичайно небезпечні, і, гадаю, нам вдалося їх зупинити. Результат, мабуть, каже сам за себе.

Коли я забив другий гол, я думав, що може бути ще один шанс, і я повторю хет-трик за Славію. Але після червоної картки я перестав про це думати, в основному зосередився на збереженні рахунку, а можливо, і на забиття ще одного гола командою. Нам це вдалося і це чудово", — наводить слова Шранца прес-служба клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги Європи за участю української команди.