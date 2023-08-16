Ліга Європи

Володимир Адамюк поділився своїми думками перед грою зі Славією.

Захисник Дніпра-1 Володимир Адамюк прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії.

"Думаю, що на перший план вийде боротьба. Якщо нам вдасться її виграти, то вважаю, що все у нас вийде і ми дамо супернику хороший бій. Будемо намагатися відігратися, хоча це буде не просто", - наводить слова Адамюка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь між Дніпром-1 і Славією відбудеться завтра, 17 серпня, о 21:00 за київським часом. У першій грі Славія була сильнішою з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Красніков залишив посаду спортдира Дніпра-1.