Ліга Європи

Наставник дніпрян поділився своїми думками перед грою зі Славією.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії.

"Перший матч для нас вийшов не дуже гарним і по малюнку гри, і по результату, але завтра нам нема чого втрачати, а ми можемо тільки знайти. У першу чергу це наше бажання не програти боротьбу і показати характер, щоб ставлення до нас було позитивним.

Усі матчі для на важливі: і в єврокубках, і в чемпіонаті. Ми завжди налаштовуємося на кожен матч. Це, звісно, нам важко дається, десь ми робимо ротацію, щоб хлопці і відпочивали, тому що, коли футболісти грають із свіжою головою, то це набагато краще", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч-відповідь між Дніпром-1 і Славією відбудеться завтра, 17 серпня, о 21:00 за київським часом. У першій грі Славія була сильнішою з рахунком 3:0.

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