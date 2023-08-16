Ліга Європи

Хавбек чеської команди поділився своїми думками перед грою з Дніпром-1.

Півзахисник чеської Славії Якуб Громада прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"По-перше, це моє рідне місто і тут мешкають усі мої друзі. Більше того, моя дружина з Кошиців і її рідні також мешкають тут. Радий повернутися до рідного міста, і що саме тут проводять цю гру. Настрій бойовий. І для мене щось особливе зіграти цей матч саме у Кошицях. Звісно, що я хочу мешкати у Кошицях після завершення ігрової кар’єри, і коли у мене є нагода відпочити, то я завжди їду сюди.

Мої близькі будуть. Квитки вже розібрали, але дякуючи Богові, мені вдалося їх взяти. Мої родичі мають змогу подивитися на мою гру.

Знову зазначу, що дуже щасливий повернутися у своє рідне місто Кошице, і провести тут матч. Також радію, що стадіон тут відбудовується і невдовзі з’явиться трибуна за воротами, в стадіон стане ще краще. Радий, що ФК Кошице повернувся до прем’єр-ліги Словаччини. А стосовно моєї останньої гри за місцеву команду, то за дорослих я не грав, адже у 13 років переїхав до Михайлівців і там вже будував свою ігрову кар’єру.

Чи вийду я у стартовому складі? Ніхто не знає. Про це ми дізнаємося тільки перед початком матчу. Але я був би дуже радий тут зіграти і вийти у стартовому складі", - наводить слова Громади прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч-відповідь між Дніпром-1 і Славією відбудеться завтра, 17 серпня, о 21:00 за київським часом. У першій грі Славія була сильнішою з рахунком 3:0.