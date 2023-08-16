Ліга Європи

Наставник чеської команди поділився своїми думками перед грою із Дніпром-1.

Головний тренер чеської Славії Індржих Трпішовскі прокоментував майбутній матч-відповідь третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти Дніпра-1.

"Якуб Громада заплатив багато за ці 40 квитків для родичів та друзів, але це не гарантує йому місце у стартовому складі, хоча він знаходиться у дуже гарній формі і збори це підтвердили. До речі, коли ще Дніпро грав з Панатінаїкосом у Кошицях він мені доповів, що Кошице – його рідне місце, і якщо ми будемо грати із дніпрянами, то зіграємо саме там. Почекаємо до завтра, коли вже буде відомий стартовий склад.

Ще буде тренування, але що стосується Ондржея Лінгра, то він перед матчем із Банніком був готовий на 25-30 відсотків і цього не було достатньо для того, щоб він зіграв. З нашим фізіотерапевтом ми порадились і вирішили, що не зможемо його використати у завтрашньому матчі. Це дуже прикро для нас.

Після першої гри, яка закінчилася з рахунком 3:0 на нашу користь, у нас є певна перевага і ми знаходимося у більш вигідній позиції. Але ми поважаємо суперника і ми хочемо цю перевагу зберегти і покращити. Завтра у нас буде такий же настрій, як і на першу гру, незважаючи на перевагу у рахунку. Хочу зазначити, що Дніпро-1 – це чудова команда, в якій багато сильних індивідуально гравців. Завтра вони будуть грати при домашній атмосфері і подивимося, як це буде. Наша ціль – пройти як можна далі і забезпечити собі місце у груповому раунді Ліги Європи.

Дніпро-1 – це сильна команда, і вони прагнуть довести те, що перша гра була помилковою, і планують помститися за цей прикрий для них результат. Вони зробили розбір матчу, можливо випустять інших гравців у стартовому складі, і треба зазначити, що у них сильній підбір виконавців. Дніпро-1 до цього на рівних грав з Панатінаїкосом, який напередодні переміг Марсель, і це ще раз доводить якість команди. Ми з ними теж зіграли, і уявляємо, що може представляти з себе наш суперник. Завтра для нас головне зберегти той гандикап, що у нас є Можливо, ми перебудуємося під більш захисний варіант гри, щоб зберегти результат.

Нас вчора вже зустріли кошицькі фанати біля нашого готелю. Дуже багато людей там зібралося. Сподіваюся на підтримку кошицьких фанатів, а те, що вони дружать із Спартою не зіпсує ту підтримку, котру ми можемо отримати", - наводить слова Трпішовскі прес-служба дніпрян.

Нагадаємо, матч-відповідь між Дніпром-1 і Славією відбудеться завтра, 17 серпня, о 21:00 за київським часом. У першій грі Славія була сильнішою з рахунком 3:0.

Раніше повідомлялося, що Красніков залишив посаду спортдира Дніпра-1.