Ліга Європи

Індрих Трпішовскі поділився своїми думками після гри з Зорею.

Головний тренер чеської Славії Індрих Трпішовскі прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф Ліги Європи проти луганської Зорі (2:0).

"Я думаю, що гра в першому таймі була з нашого боку чудовою. На жаль, він не увінчався найголовнішим — голами. Результативність була дуже близька до того, що ми показували з Дніпром-1.

Ми створили великий тиск і мали дуже багато небезпечних ситуацій. Були відмінні індивідуальні виступи, але, на жаль, ми не реалізували моменти, хоча їх було багато, ішов час і після замін нам не вдалося забити бажаний перший гол, але, на щастя, ми забили гол після кутового, а потім змогли забити другий. Ми б узяли цей результат перед матчем, і беремо його зараз, і це хороша позиція, але з іншого боку, враховуючи наші моменти, ми мали забити більше двох голів.

Суперник був небезпечний переважно на контратаках, і він показав те, до чого ми готувалися. Коли ми віддали м'яч, вони одразу пішли вперед, але наша оборона впоралася з усіма небезпечними ситуаціями. Загалом суперник зіграв в атаці саме так, як ми очікували і чого ми готувалися.

У перерві ми говорили, що навіть якщо заб'ємо гол, ми продовжимо набирати обертів. Ми хотіли продовжувати наполегливо, тому що через тиждень все може бути зовсім по-іншому, і ми пам'ятаємо, як ми грали з Дніпром-1 удома та яку гру вони показали на виїзді. Ніколи не знаєш, що може статися. У перерві ми говорили про те, що нам потрібно використовувати перевагу та розподіл сил на полі. Ми хотіли забити другий гол навіть ціною того, що суперник міг нас покарати. Ми хотіли отримати максимальну віддачу від гри та не хотіли захищати перевагу в один гол. Ми відчували, що нам потрібно зробити більше.

Ми ведемо у два голи. Дніпро-1 відчував, що відігратися буде дуже складно, тож у домашньому матчі зіграв більш розслаблено. Я не знаю, як відбудеться матч у Польщі, і чи буде там така підтримка. У неділю нам доведеться битися з Яблонцем, і ми маємо бути готовими. Потім підрахуємо наші втрати, і приготуємося до гри у відповідь із Зорею. Другий гол для нас дуже важливий, бо суперник має дуже швидких гравців. Нам не потрібно буде атакувати великими силами, але нам все одно доведеться бути обережними та сконцентрованими, показати гру, як із Дніпром-1 чи зараз", — наводить слова Трпішовскі прес-служба чеського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Славія — Зоря.