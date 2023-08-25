Ліга Європи

Хавбек чеського клубу поділився своїми думками після гри із Зорею.

Півзахисник чеської Славії Лукаш Масопуст прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти луганської Зорі (2:0), у якому він відзначився голом.

"Зоря більше фокусується на обороні, у неї дуже небезпечні контратаки. У цьому була найбільша різниця від Дніпра-1: у них було три гравці, які постійно чекали на передачу вперед. Дніпро-1 намагався більше комбінувати, і в цьому, напевно, була найбільша різниця.

Ми трохи ускладнюємо матчі, не реалізуючи свої моменти, і особисто мені нема чого сказати з цього приводу, виходячи з мого досвіду минулих років. Замість того, щоб полегшити матч і добре завершити його, ми, на жаль, не можемо реалізувати моменти. Проте поки ми доводимо справу до кінця.

На жаль, я не часто забиваю, але це так, і з тієї позиції, на якій граю, у мене не часто з'являються такі шанси. У цій грі я мав більше моментів, і я радий, що нарешті забив.

Один із моментів Зорі був дуже неприємним, але на щастя, Влчек взяв із собою мотоцикл. Тренери прийшли сюди із тактикою – грати у тотальний футбол. Ми говорили про це і в першому таймі: якщо ми заб'ємо гол, ми все одно хочемо атакувати і забити якнайбільше голів. Іноді, однак, просто трапляється, що ми даємо суперникові шанс. На щастя, ми впоралися з їхніми атаками", — наводить слова Масопуста прес-служба чеського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Славія — Зоря.