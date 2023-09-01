Ліга Європи

Младен Бартулович поділився своїми думками після гри зі Славією.

Тренер луганської Зорі Младен Бартулович прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти чеської Славії (2:1), проте луганчани вилетіли до групового етапу Ліги конференцій.

"Вітаємо Славію з виходом у групу. Ми сьогодні виграли у сильного суперника. Сьогодні ми показали, що можемо грати на рівні з такими командами топ рівня.

Також мали шанси на прохід до групового етапу Ліги Європи, могли забивати третій м’яч, але як є. Десь, можливо, нам не пощастило", - наводить слова Бартуловича прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Зоря буде у третьому кошику Ліги конференцій.