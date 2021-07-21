Требования для кандидатов:

- грамотность;

- умение работать в команде;

- понимание футбольных процессов;

- свободное владение украинским, русским и английским языками;

- умение грамотно и четко излагать свои мысли на русском языке.

- готовность к ненормированному рабочему дню;

- серьезные знания в области футбола;

- умение быстро и качественно обрабатывать изображения в фоторедакторах;

- способность обучаться и прогрессировать.


Ждем полноценные резюме по адресу — info@football.ua

Рабочий график и зарплата определяются по результатам собеседования.