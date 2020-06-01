Украина

Экс-игрок "горняков" не согласился с отменой гола Сергея Сидорчука в матче с Шахтером.

В центральном поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер уверенно обыграл Динамо, оставив киевлян на четвертой позиции в турнирной таблице (3:1), но матч традиционно не обошелся без спорных моментов.

В первом тайме главный арбитр встречи Екатерина Монзуль отменила гол хавбека Динамо Сергея Сидорчука после просмотра VAR и зафиксировала фол со стороны Дениса Попова на Тарасе Степаненко. Экс-защитник Шахтера Вячеслав Шевчук не согласился с этим решением.

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое чувство, что Попов искал контакт с плечом, корпусом. А Степаненко опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", — заявил Шевчук в программе Великий футбол.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо.