Украина

Украинец может перебраться в Португалию.

Хавбек донецкого Шахтера Виктор Коваленко попал в сферу интересов Бенфики.

По информации Record, с 24-летним украинцем уже ведут переговоры.

Текущее соглашение футболиста с донецким клубом рассчитан до конца сезона. Transfermarkt оценивает Коваленко в 4,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне он забил 4 в 11 играх за Шахтер.

Бенфика в чемпионате Португалии после 10 туров идет второй. Отметим, что португальский клуб также вышел в плей-офф Лиги Европы, где сыграет с лондонским Арсеналом.

Ранее сообщалось, что Коваленко может подписать 4-летний контракт с Аталантой.