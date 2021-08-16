Украина

Сопредседатель комитета сборных УАФ — о заявке Украины на ближайшие матчи.

Сопредседатель комитета сборных УАФ Алексей Михайличенко объяснил, почему был определен список футболистов, которые вызваны в сборную, хотя тренера у команды еще нет.

"Согласно регламентным требования ФИФА, вызовы в национальную сборную на учебно-тренировочный сбор должны быть отправлены в клубы за две недели до его начала.

На заседании комитета национальных сборных УАФ был составлен список футболистов, которые будут вызваны на ближайший сбор национальной команды", – цитирует Михайличенко официальный сайт УАФ.

Напомним, что на Football.ua доступен расширенный список футболистов, которые получили вызов в сборную Украины.