Украина

Делегация "сине-желтых" уже осваивается в Финляндии.

Спустя 2 часа и 15 минут полета сборная Украины приземлилась в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Украинская делегация довольно быстро получила багаж и отправилась в автобус, на котором "сине-желтые" добрались до отеля Crowne Plaza за 25 минут. Поселившись в апартаментах, украинцы сразу же отправились на ужин, а после него на отдых.

Завтра в 18.30 по киевскому времени исполняющий обязанности главного тренера Александр Петраков и один из игроков команды встретятся с представителями СМИ. В 19.00 начнется тренировка на поле Олимпийского стадиона Хельсинки, первые 15 минут которой традиционно будут открытыми для СМИ.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Ризнык (Ворскла).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все — Шахтер), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все — Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все — Динамо), Тарас Степаненко (Шахтер), Сергей Булеца (Заря), Александр Пихаленок (Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зубков (Ференцварош), Игорь Харатин (Легия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика), Артем Довбик (Днепр-1), Даниил Сикан (Шахтер).

Резервный список: Андрей Лунин (Реал), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба — Шахтер), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Владислав Кочергин (Заря), Владислав Калитвинцев (Десна).

Напомним, матч Финляндия — Украина состоится в субботу, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.