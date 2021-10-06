ЧМ-2022. Отбор

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Арены-Львов.

В рамках отбора к Чемпионату мира 2022 года в Катаре сборная Украины примет во Львове сборную Боснии и Герцеговины.

На внеочередном заседании Львовской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуациях принято решение, что на львовский стадион допустят только болельщиков, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не более чем за 72 часа до начала мероприятия, экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 не более чем за 72 часа до начала мероприятия или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации. Об этом говорится в заявлении на странице Арены-Львов в Facebook.

В то же время Арена-Львов сможет быть заполнена лишь на 2/3 от вместимости стадиона.

Матч между Украиной и Боснией и Герцеговиной состоится во вторник, 12 сентября.

Старт матча запланирован на 21:45.